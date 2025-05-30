Очільник МЗС Туреччини пояснив, чому їздив до Путіна перед візитом до Києва

Фідан та Сибіга / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який у п’ятницю, 30 травня, прибув до Києва, розповів про результати візиту до Москви.

«Ми реалізовуємо човникову дипломатію. Спочатку в Москві ми послухали російську сторону, передали наші думки та оцінки. І як знаєте, Росія зазначила свою готовність 2 червня продовжити переговори. А сьогодні в Києві ми маємо обмін думок з українськими друзями», — сказав Хакан Фідан.

Окремо він наголосив, що консенсусу всередині НАТО стосовно вступу України до Альянсу немає.

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За словами Фідана, під час його візиту до РФ перед поїздкою до України, це питання з Москвою не обговорювалось.

«Питання НАТО й України — це дискусія всередині НАТО вже тривалий час. Різні бачення, параметри. Особливо, враховуючи реалії продовження війни, це питання і всередині НАТО немає певного консенсусу. І країни-члени мають різні підходи», — уточнив міністр.

Нагадаємо, Хакан Фідан відвідав Москву 27 травня. Там він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним та головним переговірником від Росії Володимиром Мединським.

Сьогодні, Хакан Фідан та очільник МЗС України Андрій Сибіга детально обговорили мирний процес і необхідність повного припинення вогню, звільнення полонених та інші питання.

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«Ми вдячні за сприяння цим зусиллям і розраховуємо на подальшу підтримку Анкари. Хакан щойно повернувся з Москви, і він детально поінформував мене про почуте та побачене там», — наголосив Сибіга.