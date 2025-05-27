Очільник МЗС Туреччини у Москві обговорив з Путіним припинення війни в Україні: що відомо

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан з очільником Кремля Путіним / © trthaber.com

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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибув до Москви з офіційним дводенним візитом, під час якого провів низку важливих зустрічей, зокрема з російським диктатором Володимиром Путіним. Головною темою для розмови була війна в Україні — обговорювали можливі шляхи її припинення.

Як повідомляє TRT Haber з посиланням на дипломатичні джерела, ключовим питанням стали перспективи завершення війни Росії проти України, а також оцінка подальших кроків після переговорів у Стамбулі 16 травня.

Окрім цього, сторони обмінялися думками щодо розвитку двосторонніх відносин у сферах економіки та енергетики. Міністр Фідан також зустрівся з Володимиром Мединським, який очолював російську делегацію на стамбульських переговорах з Україною.

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У рамках візиту очільник МЗС Туреччини провів зустріч із членами Ради директорів Російсько-турецької асоціації ділових людей у посольстві Туреччини в Москві.

Очікується, що наступного дня Фідан проведе переговори зі міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим для продовження дипломатичних обговорень.

Що передувало

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини 26 травня вирушив до Росії, щоб обговорити ситуацію в Україні, після прямих переговорів між Росією та Україною, що відбулися 16 травня в Стамбулі.

У Стамбулі 16 травня відбулися переговори представників Росії та України щодо завершення війни. Зустріч сторін у палаці Долмабахче стала першою від березня 2022 року. Президент РФ Володимир Путін не прибув.

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