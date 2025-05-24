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Очільник МЗС Туреччини вирушить до РФ говорити про Україну
Хакан Фідан відвідає Росію у понеділок, 26 травня. Планує обговорити війну в Україні.
Міністр закордонних справ Туреччини в понеділок, 26 травня, вирушить до Росії, щоб обговорити ситуацію в Україні, після прямих переговорів між Росією та Україною, що відбулися 16 травня в Стамбулі.
Про цеповідомляє Bloomberg.
За даними медіа, Хакан Фідан ще раз підкреслить російському колезі Сєргєю Лаврову зацікавленість Туреччини в «досягненні справедливого і тривалого миру в російсько-українській війні».
Фідан також проведе переговори з іншими російськими високопосадовцями, зокрема з очільником російської делегації на переговорах в Стамбулі Володимиром Мєдінським.
Нагадаємо, у Стамбулі 16 травня відбулися переговори представників Росії та України щодо завершення війни. Зустріч сторін у палаці Долмабахче стала першою від березня 2022 року. Президент РФ Володимир Путін не прибув.
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак написав про те, що Росія хоче пов’язати нинішній процес переговорів з переговорами 2022-го, які так і не відбулися на початку повномасштабного вторгнення.
«Але єдине, що пов’язує сьогоднішні переговори з тим періодом, — це місто Стамбул, і більше нічого. Всі спроби Росії пов’язати нинішній момент із 2022 роком зазнають невдачі», — написав Єрмак.