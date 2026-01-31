ТСН у соціальних мережах

Очільник ОБСЄ збирається до Києва та Москви

Голова швейцарського зовнішньополітичного відомства, який цього року очолює ОБСЄ, вважає, що для захисту миру та безпеки в Європі потрібно сідати за стіл переговорів.

Богдан Скаврон
Голова ОБСЄ Іньяціо Кассіс

Голова ОБСЄ Іньяціо Кассіс / © Associated Press

Міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс, який цього року очолив Організацію з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), оголосив про плани відвідати Київ та Москву.

Його заяву цитують на сайті МЗС Швейцарії, яка 2026 року головує в ОБСЄ.

«Ми чітко визначили пріоритети: ОБСЄ має знову зосередитися на своїх основних завданнях — захисті миру та безпеки в Європі. Саме для досягнення цієї мети нам усім потрібно сісти за стіл переговорів. Незалежно від обставин, все залежить від цього. Саме тому я незабаром відвідаю Київ і Москву», — заявив Кассіс.

Швейцарія розпочала головування в ОБСЄ 1 січня, що стало для країни третім керівництвом організацією після попередніх термінів у 1996 та 2014 роках. Посада очільника ОБСЄ автоматично переходить до міністра закордонних справ країни, що головує.

У вересні минулого року Кассіс окреслив пріоритети Швейцарії на головування у 2026 році, зробивши акцент на мирі, діалозі, інноваціях та повазі до основоположних прав.

«В умовах війни в Європі Швейцарія віддана справедливому миру в Україні на основі міжнародного права та Гельсінських принципів. Ми використовуватимемо наш досвід посередництва для сприяння діалогу, довірі та безпеці», — сказав швейцарський міністр.

Кассіс пообіцяв, що Швейцарія сприятиме співпраці в галузі кібербезпеки, військово-політичних інструментів та запобігання конфліктам. Він наголосив на важливості зміцнення інклюзивної багатосторонньої дипломатії, прогнозування технологій для безпечного та гуманного майбутнього, просування демократії, верховенства права та прав людини, а також посилення здатності ОБСЄ діяти.

«Ми підходимо до нашого головування з переконанням, що, попри напруженість, ОБСЄ залишається незамінною. Швейцарія виконуватиме це завдання, зберігаючи при цьому основні інструменти — місії, спостереження за виборами — та забезпечуючи їх фінансування», — наголосив Кассіс.

Основна мета ОБСЄ — підтримка стабільності та мирного співіснування між країнами-учасницями.

Нагадаємо, нещодавно заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ростислав Палагусинець попередив ОБСЄ про новий небезпечний сценарій агресії Кремля.

