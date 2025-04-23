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Очільник Офісу Президента України розповів, з ким попри все зустрічатиметься в Лондоні
Українська делегація має зустрітись з американськими та європейськими представниками.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що прибув до Лондона разом із міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Єрмак наголосив, що попри всі труднощі, Україна залишається відданою мирним зусиллям. У британській столиці відбудуться важливі перемовини з американськими та європейськими партнерами щодо досягнення справедливого миру.
«Сьогодні будемо говорити про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання», — написав керівник ОП.
Він нагадав, що Україна вже неодноразово демонструвала свою відкритість до миру, зокрема під час зустрічей у Джидді та в інших форматах.
Нагадаємо, зустріч високого рівня у Лондоні, запланована між дипломатами Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України, відбудеться у зміненому форматі.