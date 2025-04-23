Очільник Офісу Президента України розповів, з ким попри все зустрічатиметься в Лондоні

Єрмак, Умєров та Сибіга прибули до Лондона для переговорів із західними партнерами щодо мирного врегулювання війни в Україні

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що прибув до Лондона разом із міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Єрмак наголосив, що попри всі труднощі, Україна залишається відданою мирним зусиллям. У британській столиці відбудуться важливі перемовини з американськими та європейськими партнерами щодо досягнення справедливого миру.

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«Сьогодні будемо говорити про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання», — написав керівник ОП.

Він нагадав, що Україна вже неодноразово демонструвала свою відкритість до миру, зокрема під час зустрічей у Джидді та в інших форматах.

Нагадаємо, зустріч високого рівня у Лондоні, запланована між дипломатами Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України, відбудеться у зміненому форматі.