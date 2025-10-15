Очільник Пентагону закликав союзників купувати більше зброї для України

Піт Гегсет / © Associated Press

Міністр оборони США Піт Гегсет закликав союзників збільшити інвестиції в програму щодо купівлі зброї Україні та висловив очікування, що ще більше країн зроблять більше пожертв в PURL (Список пріоритетних вимог України").

Про це очільник Пентагону заявив журналістам перед зустріччю в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє “24 Канал”.

“Вони купуватимуть ще більше, щоб забезпечити Україну і привести цей конфлікт до мирного завершення”, - наголосив американський посадовець.

З його слів, Вашингтон очікує від НАТО "вогневої потужності", оскільки після саміту Альянсу, який відбувся влітку в Гаазі, країни-члени почали виконувати зобов’язання, і незабаром ці зобов’язання перетворяться у нові спроможності.

Він назвав історичним моментом і для багатьох інших речей, які відбуваються завдяки тому, що президент США Дональд Трамп зміг зробити в Газі.

"Я думаю, що світ бачить, що ми маємо президента миру, який прагне цього миру, підтримуючи тих, хто стоїть разом зі Сполученими Штатами й виступає за мир – саме це ми побачили там. І я сподіваюся, що ми зможемо побачити те саме в Україні. Отже, це є фокусом наших зусиль", – підсумував він.

Нагадаємо, представник США при НАТО Джуліан Вітакер заявив, що Штати готують важливе оголошення щодо озброєння для України. Деталей він не озвучив. Однак, за даними західних ЗМІ, у Вашингтоні активно обговорюється можливість передачі Україні крилатих ракет “Томагавк”, здатних вражати цілі на відстані понад 1 500 кілометрів.

