Переговори у Женеві завершилися: очільник делегації РФ зробив заяву про результати

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Переговори у Женеві завершилися: очільник делегації РФ зробив заяву про результати

© Associated Press

Тристоронні переговори між Україною, Росією і Сполученими Штатами Америки у Женеві 17-18 лютого були «важкими, але діловими».

Про це заявив помічник «фюрера», очільник делегації країни-агресорки Володимир Мединський.

«Переговори тривали дня дні. Дуже довго вчора — у різних форматах. Сьогодні — близько двох годин. Вони були важкими, але діловими», — повідомив представник Кремля.

За словами Мединського, нова зустріч щодо України «відбудеться найближчим часом». Втім, деталей він не повідомив.

Завершення переговорів

Зауважимо, близько 12:00 росЗМІ повідомили, що другий день переговорів між представниками України, Росії та США завершилися. Після цього делегація Росії вийшла до ЗМІ, де Мединський дав невеликий коментар, а потім російські представники покинули місце зустрічі.

Речниця секретаря РНБО Діана Давітян підтвердила інформацію про закінчення тристоронніх перемовин. За її словами, консультації завершили як політична, так і військова групи. Загалом сьогоднішні переговори тривали близько двох годин.

Новина доповнюється
