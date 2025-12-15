Очільниця MI6 зробила попередження Путіну щодо України

Штаб-квартира розвідувальної служби MI6 у Лондоні / © Associated Press

Реклама

Нова очільниця Секретної розвідувальної служби Великої Британії MI6 Блейз Метревелі виступила із різкою критикою «агресивної, експансіоністської» Росії, попередивши президента Володимира Путіна про тривалу підтримку України.

Про це повідомляє The Telegraph.

У своєму дебютному виступі зі штаб-квартири MI6 Метревелі підтвердила незмінну підтримку України з боку Британії, підкресливши: «Путін не повинен мати жодних сумнівів — наша підтримка є тривалою. Тиск, який ми чинимо від імені України, зберігатиметься».

Реклама

Говорячи про загрози з боку Росії, очільниця Секретної розвідувальної служби, яка обійняла посаду 1 жовтня, зазначила: «Експорт хаосу — це не збій, а характерна риса російського підходу до міжнародної взаємодії, і ми маємо бути готові до того, що це триватиме, допоки Путін не буде змушений змінити свої розрахунки».

Наголошуючи, що «лінія фронту — всюди», Метревелі також зауважила, що «володіння технологіями має пронизувати все, що ми робимо». За її словами, це «не лише в наших лабораторіях, а й у полі, у наших методах роботи і, що найважливіше, у мисленні кожного співробітника».

«Ми маємо так само впевнено працювати з рядками коду, як і з людськими джерелами, бути такими ж вільними в Python [мові програмування], як і в кількох мовах», — додала керівниця MI6.

Підкреслюючи роль технологій, Метревелі застерегла, що правила сучасних конфліктів змінюються під впливом Росії та інших ворожих сил, а світ входить у нову «епоху невизначеності».

Реклама

Раніше британська оборонна розвідка також повідомляла, що президент Росії модернізує військово-морський флот для потенційних атак на критично важливі підводні кабелі й трубопроводи. За даними уряду, за останні два роки кількість російських суден, які створюють загрози у водах Британії, зросла на 30%. На цьому тлі Метревелі наголосила, що «визначальним викликом сьогодення є не лише те, хто володіє найпотужнішими технологіями, а й те, хто керує ними з найбільшою мудрістю».

До слова, за підсумками розмови прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у британському уряді заявили, що нинішній період є вирішальним моментом для майбутнього України на тлі роботи над мирним планом США, який може зупинити російську війну. Обидві сторони підтвердили, що Європа залишатиметься поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно, для досягнення справедливого та стійкого миру. Також Стармер і фон дер Ляєн обговорили прогрес у залученні заморожених російських активів для підтримки України.