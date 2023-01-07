"Оцінка підтвердилася": у Держдепі нагадали про цинічні заклики Росії до "перемир'я"

Про це інформує речник Державного департаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

«Ми скептично поставилися до заяв Росії про так зване "припинення вогню". Ви чули, як я вчора сказав, що розглядаємо заклик президента Путіна до "різдвяного перемир’я" не що інше, як цинізм. Гадаю, ця оцінка підтвердилася, враховуючи те, що ми бачили сьогодні упродовж дня (6 січня, - ред.)», - зауважив він.

РФ й раніше вдавалася до цинічних закликів до так званого гуманітарного припинення вогню, зокрема в Маріуполі й негайно сама ж його порушувала.

За словами речника, Путін міг мати «прихований мотив», роблячи такі заяви.

«Ми стурбовані тим, що Москва прагнутиме використовувати будь-яку потенційну паузу в бойових діях для переозброєння, перегрупування і, врешті-решт, для повторного нападу», - резюмували у Держдепі.

Заклик Путіна до "різдвяного перемир’я"

У Міноборони України нагадали, що Росія ніколи не дотримувалася "перемир’я".

Але водночас у Міноборони РФ цинічно звинуватили Україну в порушенні "різдвяного перемир'я".

Також у МВС розповіли, навіщо Путіну "різдвяне перемир'я".

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