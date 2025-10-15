- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 592
- Час на прочитання
- 1 хв
Кіпер пояснив, навіщо в Одесі створюють військову адміністрацію
Одеса переходить під керівництво військової адміністрації, щоб оперативно реагувати на виклики під час війни.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що рішення про позбавлення мера Одеси Геннадія Труханова громадянства вже ухвалене, а відповідні укази опубліковані на сайті президента.
Про це він заявив в ефірі ТСН.
“Рішення прийнято, сьогодні вже всім це повідомлено. Є відповідні укази на сайті президента, тому тут зайве коментувати”, — сказав Кіпер.
За його словами, місто продовжує працювати в штатному режимі: світло і вода є, проблеми вирішуються, а життєдіяльність Одеси не порушується.
Кіпер пояснив, що створення військової адміністрації дасть можливість новому керівництву оперативніше реагувати на виклики під час війни, включно з обстрілами та іншими надзвичайними ситуаціями.
”На посаду очільника адміністрації призначено досвідченого офіцера, який народився в Одесі та має бойовий досвід, щоб підтримувати мешканців і військових”, — додав він.
Нагадаємо, 14 жовтня стало відомо, що меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України. А саме президент України Володимир Зеленський позбавив Труханова українського громадянства. Як стало відомо від СБУ, Геннадій Труханов є громадянином РФ і має чинний закордонний російський паспорт.
Сам Труханов заявив, що налаштований оскаржувати це рішення.
Також йшлося про те, що керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ймовірно, очолить Одеську міську військову адміністрацію.