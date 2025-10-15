Кіпер пояснив, навіщо в Одесі створюють військову адміністрацію

Одеський вокзал

Реклама

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що рішення про позбавлення мера Одеси Геннадія Труханова громадянства вже ухвалене, а відповідні укази опубліковані на сайті президента.

Про це він заявив в ефірі ТСН.

“Рішення прийнято, сьогодні вже всім це повідомлено. Є відповідні укази на сайті президента, тому тут зайве коментувати”, — сказав Кіпер.

Реклама

За його словами, місто продовжує працювати в штатному режимі: світло і вода є, проблеми вирішуються, а життєдіяльність Одеси не порушується.

Кіпер пояснив, що створення військової адміністрації дасть можливість новому керівництву оперативніше реагувати на виклики під час війни, включно з обстрілами та іншими надзвичайними ситуаціями.

”На посаду очільника адміністрації призначено досвідченого офіцера, який народився в Одесі та має бойовий досвід, щоб підтримувати мешканців і військових”, — додав він.

Нагадаємо, 14 жовтня стало відомо, що меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України. А саме президент України Володимир Зеленський позбавив Труханова українського громадянства. Як стало відомо від СБУ, Геннадій Труханов є громадянином РФ і має чинний закордонний російський паспорт.

Реклама

Сам Труханов заявив, що налаштований оскаржувати це рішення.

Також йшлося про те, що керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ймовірно, очолить Одеську міську військову адміністрацію.