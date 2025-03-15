Один із сенаторів США відмовився від Tesla після перепалки з Маском

Раніше цей сенатор побував з візитом в Україні.

Після конфлікту з американським мільярдером Ілоном Маском сенатор США Марк Келлі вирішив відмовитися від Tesla, назвавши компанію "рекламним щитом" для політичних амбіцій її власника.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Я тут, у Вашингтоні, востаннє їду на роботу на своїй Tesla. Коли я купив цю річ, я не думав, що вона стане політичною проблемою. Щоразу, коли я сідаю в цю машину протягом останніх 60 днів, вона нагадує мені про те, скільки шкоди Ілон Маск і Дональд Трамп завдають нашій країні", - заявив Келлі.

У коментарі він заявив, що Tesla стала "рекламним щитом" Маска на підтримку Дональда Трампа. Він замінив Tesla Model S на білий Chevy Tahoe, частково через те, що Маск очолив Департамент урядової ефективності, який сприяв масовим скороченням працівників.

Він звинуватив Маска у масових звільненнях, заявивши, що той руйнує життя людей заради податкових пільг для мільярдерів. Він також запропонував Маску покинути уряд та зосередитися на SpaceX.

Після критики адміністрації Трампа під час візиту до України Маск назвав його "зрадником".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ілон Маск публічно звинуватив Марка Келлі у зраді через його позицію щодо України. Сенатор не залишив це без відповіді та різко відповів підприємцю.

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