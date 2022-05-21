Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Один із шляхів – військовий": Зеленський висловився про розблокування українських портів

Дата публікації
Перегляди
2422
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Один із шляхів – військовий": Зеленський висловився про розблокування українських портів

Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія заблокувала майже всі порти та всі морські можливості експорту України. Тож на сьогодні розглядаються різні шляхи розблокування портів, зокрема й військовий.

Зеленський наголосив, що треба розблокувати ці шляхи, бо у світі буде криза.

Про це глава держава сказав на спільній з прем’єром Португалії Антоніу Кошта пресконференції 21 травня.

"22 мільйони тонн сьогодні заблоковано, а росіяни ще й постійно крадуть та кудись його вивозять. Треба розблокувати ці шляхи, бо у світі буде криза. Розблокувати можна різними шляхами. Один із шляхів – військовий. Тому ми з такими запитами щодо відповідної зброї звертаємось до партнерів", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, заступник голови МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що Москва може зняти блокаду з морських портів в обмін на скасування санкцій, які запроваджують країни за війну РФ в Україні.

На це в Офісі президента України відповіли: "заговорили про зняття санкцій – треба затягувати зашморг".

Інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською

Інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація