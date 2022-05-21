"Один із шляхів – військовий": Зеленський висловився про розблокування українських портів

"Один із шляхів – військовий": Зеленський висловився про розблокування українських портів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія заблокувала майже всі порти та всі морські можливості експорту України. Тож на сьогодні розглядаються різні шляхи розблокування портів, зокрема й військовий.

Зеленський наголосив, що треба розблокувати ці шляхи, бо у світі буде криза.

Про це глава держава сказав на спільній з прем’єром Португалії Антоніу Кошта пресконференції 21 травня.

"22 мільйони тонн сьогодні заблоковано, а росіяни ще й постійно крадуть та кудись його вивозять. Треба розблокувати ці шляхи, бо у світі буде криза. Розблокувати можна різними шляхами. Один із шляхів – військовий. Тому ми з такими запитами щодо відповідної зброї звертаємось до партнерів", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, заступник голови МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що Москва може зняти блокаду з морських портів в обмін на скасування санкцій, які запроваджують країни за війну РФ в Україні.

На це в Офісі президента України відповіли: "заговорили про зняття санкцій – треба затягувати зашморг".

Інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською

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