"Один із життєвих показників впав до критичного рівня": Саакашвілі знадобилося втручання реаніматолога

За словами адвоката, після втручання показник стабілізувався.

Напередодні в аналізах експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі один із життєвих показників впав до критичного рівня, внаслідок чого йому знадобилося втручання реаніматологів.

Про це повідомив адвокат політика Дмитро Садзаглішвілі, пише Грузия Online.

"Це підтверджується висновком консиліуму про те, що зараз експрезидент входить у фазу голодування, при якій в будь-який момент часу очікується різке погіршення стану здоров'я, у зв'язку з чим виникає необхідність негайного надання медичних послуг", - резюмував адвокат.

Зазначається, що вже 25-й день Саакашвілі голодує на знак протесту. Він відмовляється вживати їжу під час ув'язнення, але згоден на медикаментозне втручання.

Консиліум лікарів, створений Міністерством охорони здоров'я для вивчення стану експрезидента, рекомендував його госпіталізувати.

Держава наразі висловлює готовність надати Саакашвілі всі необхідні послуги у 18-му лікувальному закладі Пенітенціарної служби.

Саакашвілі та його адвокати вимагають переведення до приватної клініки.

За словами Садзаглішвілі, консиліум, склад якого комплектувався МОЗ, у своєму висновку зазначив, що лікування Саакашвілі потрібно продовжити в багатопрофільній клініці, в якій буде можливість провести магнітно-резонансне дослідження, комп'ютерну томографію та дуплексне сканування.

"Представники Народного захисника також заявили, що в 18-му закладі немає можливості провести комп'ютерну томографію. В принципі, Міністерство юстиції цього не заперечує. Відповідно, Мін'юст не виконує рекомендації консиліуму", - резюмував адвокат.

Нагадаємо:

Експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі у в'язниці зробили переливання крові.

Саакашвілі мотивував своє рішення повернутись до Грузії тим, що має намір взяти участь в протестах після місцевих виборів. Проте, на батьківщині він одразу був затриманий. Після арешту політик оголосив голодування і називає себе політв’язнем.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Саакашвілі погодився на медикаментозне втручання, яке допоможе йому «бути при свідомості».

Саакашвілі очолював Грузію в 2008-2013 роках. Після поразки на виборах у 2013 році виїхав з країни. Проти політика порушили низку кримінальних проваджень, за деякими з них він був заочно засуджений до ув'язнення. У 2015 році його позбавили грузинського громадянства, вже майже шість років він є громадянином України.

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