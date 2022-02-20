"Один постріл може призвести до війни" – Зеленський про те, які наслідки можуть мати провокації бойовиків

"Один постріл може призвести до війни" – Зеленський про те, які наслідки можуть мати провокації бойовиків

Президент сказав, що нинішня напруженість через російську агресію є "жахливою" .

Президент України Володимир Зеленський на тлі посилення російської агресії на сході України, де окупанти примусово почали вивозити людей до РФ, попередив, що "будь-як і провокації дуже небезпечні", оскільки можуть призвести до нових бойових дій.

Про це глава держави Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю ведучій CNN Крістіані Аманпур у межах Мюнхенської конференції.

За його словами, українські партнери, зокрема, Польща, країни Балтії, Литва і Естонія, Латвія, Молдова, "розуміють, з якими ризиками ми стикаємося і знають, до чого це може призвести". Тому, як наголосив Зеленський, "потрібно бути дуже обережними".

"Я думаю, що найскладнішим питанням є те, що в Криму, на тимчасово окупованій території Донбасу вздовж України та Росії, на тимчасово окупованих територіях є від 30 до 35 тис., тож провокації, дійсно, дуже небезпечні, якщо є така кількість військ. Один обстріл, один артилерійський постріл можуть призвести до війни", – попередив Зеленський.

Крім того, президент сказав, що нинішня напруженість через російську агресію є "жахливою" і "трагедією для нашої нації, для нашого народу".

"...Ми розуміємо, що може статися завтра... просто класти себе до трун і чекати, поки прийдуть іноземні солдати, ми не готові цього робити. Ми не панікуємо, ми дуже послідовні, що не реагуємо на жодні провокації... М и хочемо жити своїм життям", – додав Зеленський, закликавши міжнародних партнерів підтримати Україну, інвестуючи в неї.