Один з кандидатів Трампа на посаду очільника Пентагону відмовився від посади — CNN

Один із сенаторів відмовився від посади в адміністрації Трампа заради Сенату.

Сенатор від штату Арканзас Том Коттон не захотів отримати посаду в адміністрації Дональда Трампа. Згідно з чутками, його розглядали на посаду міністра оборони США.

Про це пише CNN.

Джерело видання розповіло, що близькі до Трампа люди пропонували кандидатуру Коттона на вищі посади у сфері розвідки чи нацбезпеки. Але він вирішив залишитися в Сенаті.

Водночас кілька співрозмовників CNN підтвердили, що Коттона розглядали посаду нового глави Пентагону.

За словами джерела, Коттон хоче балотуватися на посаду лідера фракції республіканців у Сенаті. Він також запевнив команду Трампа, що планує бути головним "захисником" президента під час роботи в Конгресі.

Нагадаємо, Дональд Трамп переміг на 60 виборах президента США. Чимало світових лідерів вже висловили свої вітання щодо його перемоги, а серед українського політикуму реакція була неоднозначною. Попри те, чимало чиновників — українських та закордонних — узялися прогнозувати, як може змінитися перебіг війни в Україні з приходом республіканця до влади у Сполучених Штатах.

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