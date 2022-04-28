"Один з останніх цвяхів у труну путінського лобізму": Подоляк прокоментував рішення Бундестагу про зброю

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував рішення парламенту Німеччини про постачання важкої зброї для України та назвав його "цвяхом у труну путінського лобізму" в Європі.
Німецький Бундестаг у цьому питанні продемонстрував несподівану єдність.
Про це Подоляк написав у Мережі 28 квітня.
"Німеччина сказала своє слово. 586 голосів за надання Україні важкого озброєння! Єдність Бундестагу вражає. Це голосування увійде в історію як один з останніх цвяхів у труну путінського лобізму у Європі та повернення лідерства Німеччини", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 квітня німецький Бундестаг підтримав надання Україні важкого озброєння. За таке рішенняпроголосувала як опозиція, так і коаліція.
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