Один за всіх і всі за одного: Столтенберг нагадав завдання НАТО після вступу Фінляндії

Основне завдання НАТО - запобігати війнам і конфліктам, але у разі нападу на одного, всі члени Альянсу стануть на його захист.

Вступ Фінляндії в НАТО стане безперечним посиленням Альянсу.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, - пише Укрінформ.

“Основним завданням НАТО є запобігання війні, збереження миру, запобігання конфлікту. І те, як ми це робимо, полягає в тому, щоб абсолютно чітко дати зрозуміти, якщо хтось з Альянсу зазнає нападу, увесь Альянс прийде та підтримає, тому що ми розцінюємо атаку на одного як атаку на Альянс. Це засновано на принципі один за всіх і всі за одного”, - зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, якщо будь-який потенційний нападник знає, що весь Альянс відреагує на напад, військового нападу на НАТО не станеться.

“Коли Фінляндія є повноправним членом НАТО, це посилює можливості забезпечення принципів НАТО по протидії … Фінляндія має значні збройні сили, високу спроможність, включаючи зараз понад 60 винищувачів F-35, системи протиповітряної оборони та добре навчені, добре оснащені війська, також повітряні та військово-морські сили.

За словами Столтенберга, вищевказані переваги Фінляндії поєднуються з досвідом, знаннями та стійкістю, сильними демократичними інституціями, а також оборонною промисловістю, що все разом робить безперечний вклад у посилення НАТО.

«Якщо подивитися на карту, то ми також усвідомимо той факт, що Фінляндія, окрім вищезазначеного, неймовірно важлива для крайньої півночі, для північних країн та для країн Балтії”, - резюмував Столтенберг.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО більше не стоїть на порядку денному, оскільки наша держава подала заявку на членство.

Крім того, ми раніше інформували, що високопоставлений представник НАТО на умовах анонімності розповів, що контрнаступ України буде ефективним. Водночас невідомо, коли і де він почнеться.

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