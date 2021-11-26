Один зі співвласників видання "Цензор.НЕТ" є контрабандистом - Зеленський

Один зі співвласників видання "Цензор.НЕТ" є контрабандистом - Зеленський

Однак прізвище його очільник держави так і не назвав.

Президент Володимир Зеленський заявив, що один зі співвласників видання "Цензор.НЕТ", головним редактором якого є журналіст Юрій Бутусов, є контрабандистом.

Про це він сказав під час пресмарафону "30 запитань президенту України" 26 листопада.

"Був список контрабандистів, до яких РНБО застосувала санкції. Один з цих контрабандистів - співвласник чи спонсор ваш (ред. - "Цензор.НЕТ"). Не буду казати прізвище - ви його знаєте", - заявив Зеленський.

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