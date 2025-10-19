Одіозна євродепутатка з Румунії пригрозила "переламати ноги" Зеленському

Лідерка партії SOS Romania Діана Шошоаке / © Getty Images

Ультраправа євродепутатка Діана Шошоаке з Румунії, яка відома своїми відверто антиукраїнськими поглядами, відвідала Москву, де зробила низку скандальних заяв про Україну та президента Зеленського.

Про це повідомляє видання Digi24.

Лідерка ультраправої партії SOS Romania поїхала до російської столиці на запрошення організації «Друзі Росії», очолюваної пропагандистом П’єтро Страмецці.

У своєму виступі заході, присвяченому 20-й річниці запуску російської пропагандистської станції Russia Today, Діана Шошоаке згадала про «напружені події» навколо візиту Зеленського до Румунії в жовтні 2023 року та похвалилася, що вона завадила Володимиру Зеленському виступити з промовою в парламенті.

«Якщо він наважиться прийти до мого парламенту, я йому ноги переламаю! Нехай не наважується виголошувати промову в моєму парламенті», — заявила одіозна румунська політикиня.

Євродепутатка також просторікувала про мільйон румунів в Україні, яким нібито «не дозволяють розмовляти румунською мовою» та молитися, бо для них «заборонене православ’я».

Нагадаємо, навесні 2025 року Діана Шошоаке надіслала листа президенту Росії Володимиру Путіну, в якому заявила про намір «повернути» території України, які, на її думку, є румунськими.