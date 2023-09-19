Одіозний нардеп Брагар, який пропонував продати собаку за газ, отримав високу посаду у ВР замість Шуфрича

В.о. голови Комітету свободи слова став нардеп Євген Брагар, який прославився своєю порадою пенсіонерці "продати собаку елітної породи", щоб оплатити комуналку.

Скандально відомий народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар, який пропонував пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за газ, очолив Комітет з питань свободи слова замість Нестора Шуфрича.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

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"Замість нього (Нестора Шуфрича. – Ред.) зараз в.о. голови Комітету свободи слова буде Євген Брагар", – написав Железняк.

Він зауважив, що в цьому Комітеті, окрім самого Брагара, залишається лише ще один депутат – Сергій Швець.

Євген Брагар до цього був першим заступником голови Комітету з питань свободи слова.

Чим відомий нардеп Брагар

Нагадаємо, що Брагар прославився 2020 року на одному з токшоу своїм зверненням до пенсіонерки, якій порадив "продати собаку елітної породи", щоб заплатити за комунальні послуги.

Після цього в соціальних мережах спалахнуло жваве обговорення поради. Розкритикували слова народного обранця і у "Слузі народу".

2021 року нардепа Брагара зупинили патрульні, бо запідозрили його в наркотичному сп’янінні. Сам депутат заперечив, що був за кермом під наркотиками, і звинуватив копів у вимаганні хабара.

Після цього скандалу Брагару повернули водійське посвідчення, а патрульних покарали. Поліцейським, які зупинили одіозного нардепа, оголосили догану. Їхнього начальника, командира роти, понизили на посаді.