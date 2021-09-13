Одіозний Жириновський приїхав на партійний з'їзд на трійці з кучером

Захід, на якому члени партії обговорюють майбутні вибори до Держдуму, відбувається на московському стадіоні ВТБ-Арена.

Російський політик, лідер "ЛДПР" Володимир Жириновський приїхав на з'їзд своєї партії на трійці коней з кучером.

Про це в понеділок, 13 вересня, повідомляють російські РИА Новости.

"Аж ось колісниця зупинилася. Політик пояснив це тим, що коні злякалися численних делегатів", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, цього року голосування відбудеться від 17 по 19 вересня. Нижню палату парламенту обирають на 5 років за змішаною системою: 225 депутатів - за партійними списками, ще 225 - по одномандатних округах.

Нагадаємо:

Скандальний російський політик, лідер партії "ЛДПР" Володимир Жириновський запропонував атакувати Україну. Він вважає, що Київ готує "провокацію на Донбасі", тому потрібно "довбанути по всіх Збройних силах України, щоб не залишилося ні одного солдата і офіцера".

Він вважає, що Київ готує "провокацію на Донбасі", тому потрібно "довбанути по всіх Збройних силах України, щоб не залишилося ні одного солдата і офіцера". Раніше Володимир Жириновський на російському ТБ закликав "спалити напалмом Київ і Львів" через український фільм.

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