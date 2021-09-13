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Одіозний Жириновський приїхав на партійний з'їзд на трійці з кучером

Одіозний Жириновський приїхав на партійний з'їзд на трійці з кучером

Одіозний Жириновський приїхав на партійний з'їзд на трійці з кучером

Фото: скріншот із відео

Захід, на якому члени партії обговорюють майбутні вибори до Держдуму, відбувається на московському стадіоні ВТБ-Арена.

Російський політик, лідер "ЛДПР" Володимир Жириновський приїхав на з'їзд своєї партії на трійці коней з кучером.

Про це в понеділок, 13 вересня, повідомляють російські РИА Новости.

"Аж ось колісниця зупинилася. Політик пояснив це тим, що коні злякалися численних делегатів", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, цього року голосування відбудеться від 17 по 19 вересня. Нижню палату парламенту обирають на 5 років за змішаною системою: 225 депутатів - за партійними списками, ще 225 - по одномандатних округах.

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