Одна країна може долучитися до відновлення Києво-Печерської лаври: Зеленський розкрив подробиці

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером для обговорення нових кроків у підтримці України, зокрема впровадження додаткових санкцій проти російського «тіньового флоту».

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, під час перемовин сторони досягли домовленостей щодо подальшого тиску на Росію та зміцнення української протиповітряної оборони.

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«Зустрівся з прем’єр-міністром Кіром Стармером. Є нові важливі рішення Великої Британії в підтримці України та нові санкційні кроки проти російського тіньового флоту. Дякую! Все це працює на мир», — зазначив Володимир Зеленський.

Окрім питань безпеки, Зеленський поінформував британського прем’єра про наслідки нещодавніх атак з боку загарбників. Вони обговорили можливість участі Великої Британії у проєктах з відновлення Києво-Печерської лаври. Окремим пунктом зустрічі стала реалізація домовленостей, узгоджених під час перемовин у форматі G7.

Удар по Києво-Печерській лаврі

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 15 червня атакували Києву-Печерську лавру. На території загорівся дах Успенського собору. Влучання відбулося просто в Степанівський приділ і відбулося сильне займання.

Раніше ми писали, що відновлення Успенського собору після атаки російського дрона може розпочатися найближчим часом. Наразі триває оцінка руйнувань, а відомства вирішують питання щодо створення комісії для ремонту даху.

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