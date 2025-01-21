Зеленський у Давосі закликав Європу об'єднатися для захисту від РФ

Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни об'єднатися для захисту від РФ.

Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Росія може виставити 1,5 мільйона військовослужбовців. У наших Збройних силах понад 800 тисяч осіб. На другому місці Франція — понад 200 тисяч. Потім Німеччина, Італія та Велика Британія. У всіх інших — менше. Це не та ситуація, коли одна країна може захистити себе поодинці. Потрібно, щоб усі ми об'єдналися і щось значили", — сказав президент.

Зеленський заявив, що всі європейські країни повинні витрачати на безпеку стільки, скільки реально необхідно для забезпечення оборони, а не стільки, скільки звикли витрачати протягом років.

"Всі європейські країни повинні витрачати на безпеку стільки, скільки справді необхідно. А не лише стільки, скільки звикли протягом років. Якщо потрібно 5% ВВП, щоб покрити витрати на оборону, то потрібно 5%. І не треба гратися з людськими емоціями, що оборона за рахунок медицини чи пенсій тощо — це несправедливо", — додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначав, що Європа не має океану, який відокремлює її від Росії, і зараз стоїть на переломному моменті, який може бути як проблемою, так і шансом.

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