Зеленський у Давосі закликав Європу об'єднатися для захисту від РФ

Український президент закликав європейські країни об'єднати зусилля для захисту від РФ.
Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни об'єднатися для захисту від РФ.
Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
"Росія може виставити 1,5 мільйона військовослужбовців. У наших Збройних силах понад 800 тисяч осіб. На другому місці Франція — понад 200 тисяч. Потім Німеччина, Італія та Велика Британія. У всіх інших — менше. Це не та ситуація, коли одна країна може захистити себе поодинці. Потрібно, щоб усі ми об'єдналися і щось значили", — сказав президент.
Зеленський заявив, що всі європейські країни повинні витрачати на безпеку стільки, скільки реально необхідно для забезпечення оборони, а не стільки, скільки звикли витрачати протягом років.
"Всі європейські країни повинні витрачати на безпеку стільки, скільки справді необхідно. А не лише стільки, скільки звикли протягом років. Якщо потрібно 5% ВВП, щоб покрити витрати на оборону, то потрібно 5%. І не треба гратися з людськими емоціями, що оборона за рахунок медицини чи пенсій тощо — це несправедливо", — додав Зеленський.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначав, що Європа не має океану, який відокремлює її від Росії, і зараз стоїть на переломному моменті, який може бути як проблемою, так і шансом.
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