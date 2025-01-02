Одна країна таємно виробляє зброю для України та ремонтує техніку: що відомо

Сусідня Польща співпрацює з Україною у сфері виробництва зброї та боєприпасів. Втім, Варшава розголошує цю співпрацю із міркувань безпеки.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч в інтерв'ю ZN.UA

Відповідаючи на запитання про перспективи створення україно-польських підприємств плану дипломат зазначив, що така співпраця

З його слів, між Україною та Польщею вже існує. співпраця у сфері і військового підприємств. Зокрема, вона включає виробництво дронів, ремонт танків, а також розвитку у сфері високих технологій. Лукасєвіч додав, що у Польщі побудували завод українського оборонно-промислового комплексу. Водночас дипломат відмовився розкрити деталі.

"Деякі країни, що декларують таку співпрацю, як от побудову заводу з виробництва військової техніки, географічно розташовані далеко від Росії. І оскільки їм нічого не загрожує, то вони можуть про це говорити. Ми ж зовсім поруч, і тому не говоримо про це. Тобто географія в цьому контексті є дуже важливою", - пояснив Лукасєвіч.

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