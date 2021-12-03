Одна з головних тем - Україна: у Білому домі розповіли про майбутні переговори Байдена і Путіна

Одна з головних тем - Україна: у Білому домі розповіли про майбутні переговори Байдена і Путіна

Однією з головних тем перемовин Байдена та Путіна стане Україна та агресивна політика РФ.

Вашингтон та Москва наразі обговорюють можливість проведення переговорів між президентами Джо Байденом і Володимиром Путіним. Насамперед сторони обговорять Україну.

Про це під час брифінгу повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

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"Ми обговорюємо таку можливість і згодом оголосимо про неї, коли все буде вирішено остаточно. Це буде можливість для того, щоб обговорити наші серйозні заклопотаності щодо агресивної політики і нарощування ЗС РФ на кордоні з Україною", - заявила вона.

Джен Псакі зазначила, що Білий дім проводить консультації та вирішує з Конгресом США і європейськими союзниками щодо запровадження економічних санкцій проти Росії за її агресію проти України. "Звичайно, введення економічних санкцій - це один з варіантів. Але ми збираємося робити це шляхом консультацій з Конгресом і європейськими партнерами", - сказала вона.

Варто зазначити, що лідер США Джо Байден повідомив, що Білий дім готує набір ініціатив для стримування російської агресії проти України.

Водночас у Кремлі заявляють, що Путін вимагатиме від Байдена гарантій того, що Україна не стане членом НАТО.

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