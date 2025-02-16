Одна з країн ЄС буде допомагати Україні до та після припинення війни: подробиці

Допомога Україні від Естонії триватиме як у військовій, так і в цивільній сферах стільки, скільки потрібно.

Про це на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише Укрінформ.

"Наша допомога Україні буде тривати стільки, скільки потрібно. Ми вже домовилися про наступні три роки. Отже, цей рік плюс ще два, так що це закріплено (в плануванні - ред.). І якщо потрібно буде продовжувати, ми готові продовжувати, з нашого боку це цілком зрозуміло", - запевнив Певкур.

Естонія продовжить допомагати Україні не лише військовими засобами, а й цивільною підтримкою. Це питання не обговорюється, наголосив естонський політик.

"Навіть коли, в якусь мить, настане мир, тоді все одно потрібно буде продовжувати допомагати Україні", — підкреслив він.

Щодо можливої участі естонських військових у міжнародній місії з дотримання режиму припинення вогню, глава Міноборони Естонії Ханно Певкур заявив, що говорити про це поки що зарано. Спершу необхідно дочекатися мирних переговорів та зрозуміти, якою буде угода.

Він зазначив, що якщо після мирних переговорів російські війська залишаться в кількості 600 тисяч осіб, Україна змушена буде утримувати на лінії зіткнення значні сили, що фактично означатиме відсутність справжнього миру.

Також Певкур наголосив, що європейські країни, включно з Естонією, готові брати участь у переговорах щодо безпекових гарантій для України. Однак, на думку Таллінна, найкращою гарантією є вступ України до НАТО.

Щодо позиції США стосовно членства України в Альянсі та припинення вогню, естонський міністр наголосив на важливості донесення європейської позиції до Вашингтона та спроби вплинути на його підхід.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США розіслали країнам ЄС "анкету" щодо безпеки України.

Читайте також: