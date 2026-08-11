Одна з країн готує неприємний сюрприз для росіян: може запровадити візи

Паспорт РФ. / © Центр поради

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Сербія, яка залишається однією з небагатьох європейських країн із вільним в’їздом для росіян, планує приєднатися до Шенгенської зони. Це означатиме запровадження візового режиму для громадян РФ.

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

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Міністр європейської інтеграції Сербії Намані Старович інтерв’ю «Радіо Белграда» заявив, що Белград прагне підготуватися до приєднання до Шенгенської зони до кінця 2027-го. За його словами, уряд створив спеціальну робочу групу під керівництвом МВС і затвердив план необхідних реформ.

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Водночас Сербія розглядає можливість приєднання до Шенгену без повноцінного вступу до ЄС. Це, вважає Старович, навряд чи відбудеться до кінця десятиліття. Зауважимо, країна веде переговори щодо вступу до ЄС від 2014 року.

Зазначається, що в Сербії обговорюється питання зміни візового режиму з Росією. Голова парламентського комітету з питань діаспори та сербів регіону Драган Станоєвич заявив: можливе запровадження віз розглядається в контексті виконання вимог Євросоюзу.

Наразі громадяни агресорки Російської Федерації можуть в’їжджати до Сербії без візи та перебувати в країні до 30 днів.

У квітні 2026 року президент Сербії Олександр Вучич заявляв про намір до кінця року виконати критерії, необхідні для подальшого просування шляхом євроінтеграції. Зокрема, у сфері міграційної та візової політики.

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Втім, сербський лідер відкинув повідомлення про можливе скасування безвізового режиму з РФ. У червні президент заявив в ефірі телеканалу Prva, що таке питання у Сербії навіть не розглядалося.

«Такого рішення не буде ухвалено, навіть якщо його хтось ухвалить, воно буде негайно скасовано», — заявляв тоді Вучич.

У листопаді візи для росіян також планує запровадити Чорногорію. Уряд країни ухвалив рішення скасувати безвізовий режим для громадян Росії та Білорусі від 1 листопада 2026 року. До 31 жовтня росіяни можуть в’їжджати до Чорногорії без візи та перебувати в країні до 30 днів. Влада Чорногорії пояснювала зміну візової політики необхідністю привести її у відповідність до політики ЄС. В уряді країни назвали це рішення одним із зобов’язань на шляху до членства в Євросоюзі.

Нагадаємо, Чорногорія закриває безвіз для росіян і білорусів. Вже від 1 листопада норми стануть чинними. Рішення ухвалили в межах приведення візової політики Чорногорії у відповідність до правил Європейського Союзу.

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