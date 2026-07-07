Одна з країн НАТО категорично відмовилася фінансувати закупівлю зброї для України

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш / © Associated Press

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Уряд Чехії офіційно відмовився фінансувати нову багатомільярдну оборонну ініціативу НАТО для підтримки української армії. Відповідне рішення ухвалено заради першочергового спрямування державних коштів на власні військові потреби та досягнення необхідного рівня витрат, якого вимагає від своїх членів Північноатлантичний альянс.

Про це пише České noviny.

Фінансування НАТО та позиція уряду Чехії

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що його країна не блокуватиме нову програму НАТО щодо виділення 70 млрд євро для України. Водночас держава не планує брати фінансову участь у цій ініціативі ані цього, ані наступного року. Головною причиною такої відмови є гостра необхідність спрямувати кошти на власні оборонні потреби для досягнення показника витрат у 2% від ВВП.

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Наразі чеська армія стикається з прогалинами в боєздатності, тому влада планує збільшити військовий бюджет на 36 мільярдів крон. За словами очільника уряду, країна має самостійно виконати фінансові зобов’язання перед міжнародними партнерами. Саме тому оплату нової української програми Прага має намір повністю перекласти на плечі інших держав.

«Ми, звичайно, не будемо платити з чеського бюджету гроші на Україну, тому що ці гроші переважно потрібні нам також для виконання цих двох відсотків, тому логічно ці гроші заплатять, як і в минулому, великі країни», — пояснив Андрей Бабіш.

Розбіжності між політиками та саміт в Анкарі

На тлі цих заяв президент Чехії Петр Павел висловив кардинально іншу позицію щодо довготривалої підтримки Києва. Глава держави наголосив, що суверенна Україна із сильною та добре оснащеною армією є однією з найкращих гарантій безпеки в усій Європі. Політик вважає вкрай нерозумним припиняти допомогу зараз, оскільки це може серйозно ускладнити майбутню участь Чехії у масштабній повоєнній відбудові України.

«Було б з нашої точки зору нерозумно, якби після чотирьох із половиною років, коли ми інтенсивно підтримуємо Україну, ми б ускладнили собі позицію для можливої участі в її відбудові тим, що перестанемо її підтримувати», — заявив Петр Павел.

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Показово, що президент та прем’єр Чехії вирушили на саміт до турецької Анкари окремими літаками через наявні внутрішні політичні суперечки. Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка підтвердив, що урядова та президентська делегації взагалі не координують свої дії під час цього міжнародного заходу. Спочатку Кабінет міністрів навіть намагався заборонити участь лідера країни у зустрічі, проте це рішення згодом скасував Конституційний суд.

Нагадаємо, у Польщі спалахнув скандал через Patriot для України. Міністр оборони країни звинуватив оточення президента Навроцького у брехні.

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