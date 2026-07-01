Одна з країн-союзниць блокує 70 млрд євро для України від НАТО на 2027 рік: деталі від ЗМІ

Прапор НАТО. / © Reuters

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Італія наразі не готова підтримати новий пакет військової допомоги Україні від НАТО на 2027 рік. Йдеться про суму у 70 мільярдів євро, яку союзники планують спрямувати на озброєння, навчання та підтримку української армії.

Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що дипломати вже погодили частину домовленостей щодо допомоги 2026-го, однак продовження фінансування на наступний рік поки залишається під питанням.

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За даними видання, спочатку союзники запропонували зберегти таку саму допомогу на наступний рік. Однак, за інформацією джерел, Італія виступила проти, через що остаточного компромісу поки що немає.

Цифра — 70 млрд євро на рік не базується на аналізі військових потреб, а на простому розрахунку. Вона включає 30 млрд євро з позики Євросоюзу Україні, а решта 40 млрд відповідає зобов’язанню, взятому на Вашингтонському саміті 2024-го. Якщо план щодо зобов’язань щодо «порівнянного рівня» у заключній декларації на 2027 рік буде успішним, ця цифра зросте до 140 мільярдів євро.

Очікується, що посли країн НАТО проведуть додатковий раунд консультацій, щоб врегулювати розбіжності до початку саміту, який відбудеться цього тижня в Анкарі.

Нагадаємо, раніше італійський міністр оборони Гвідо Крозетто заявив, що позиці Риму щодо допомоги Україні за програмою PURL не змінилася. З його слів, країна не планує приєднуватися до цієї ініціативи, яка передбачає закупівлю озброєння для України із США через механізми НАТО.

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