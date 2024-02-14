Одна з країн виділила 60 млн доларів на підтримку майбутнього українського авіапарку F-16

Канада оголосила про виділення Україні 60 мільйонів доларів (близько 46 млн доларів США) на підтримку майбутнього українського авіафлоту F-16.

Про це оголосив міністр оборони Канади Білл Блер під час засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн).

“Канада зробить новий внесок у 60 млн доларів до коаліції спроможностей з розбудови ВПС Контактної групи з питань оборони України”, - заявили в оборонному відомстві країни.

Зазначається, що ці кошти будуть використані на обслуговування майбутнього українського авіафлоту літаків F-16. Зокрема, їх спрямують на закупівлю запасних частин, станцій озброєння, авіоніки й боєприпасів.

У Міноборони Канади нагадали, що минулого місяця країна оголосила про направлення цивільних інструкторів та літаки для навчання українських пілотів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Мінооборони Канади розглядають можливість передавання Україні ракет "повітря-земля" CRV7, які планували утилізувати.

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