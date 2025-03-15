Одна з країн ЄС чітко висловилася щодо відправки миротворців до України

Італія залишається відданою підтримці України, проте виключає будь-яку присутність своїх військових на її території, включаючи можливу участь у миротворчих місіях.

Про це повідомила прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, передає Sky News.

"Прем'єр-міністрка Італії заявила, що не бачить жодного сценарію, за якого італійські війська могли б бути відправлені в Україну – ні як миротворці, ні в будь-якій іншій ролі", - йдеться у повідомленні.

Після участі Джорджії Мелоні у зустрічі "коаліції охочих", ініційованій Великою Британією, уряд оприлюднив заяву, в якій зазначив, що вона "підтвердила намір Італії продовжувати співпрацю з європейськими та західними партнерами, а також із США для визначення надійних і ефективних гарантій безпеки". Водночас вона наголосила, що "національна участь у можливій наземній військовій місії не передбачається".

Нагадаємо, міністр оборони Італії Гвідо Кросетто заявив, що Італія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні після завершення бойових дій.

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