Одна з країн Європи заявила про "реальну втому" на Заході від війни в Україні

Конфлікт на Близькому Сході відволікає увагу від війни РФ в Україні.

На Заході відчувається "реальна втома" від війни в Україні. Зокрема, від допомоги та підтримки. Західні держав все частіше сподіваються на якусь форму вирішення конфлікту.

Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, пише Financial Times.

З її слів, деякі західні посадовці почали у приватному порядку обговорювати шляхи досягнення припинення вогню - попри те що армія РФ окупувала близько п'ятої частини території України.

"Вона (втома - Ред.) реальна. І вона зростає", – сказала Валтонен.

Міністерка також наголосила, що конфлікт на Близькому Сході відволікає увагу і ресурси, а також домінував у дискусіях на нещодавній сесії Генасамблеї ООН.

"Ці два конфлікти, звичайно, дуже тісно пов'язані. Але для нас, європейців, було б важливо усвідомити, якщо ми дозволимо Росії перемогти в Україні, то, по суті, ми підірвемо довіру до нашого стримування", - висловилася дипломатка.

Валтонен наголосила: західні країни повинні посилити санкції, щоб завдати шкоди економіці РФ. Зокрема, "тіньовому флоту" нафтових танкерів.

"Ці незастраховані та низькоякісні судна обходять обмеження на ціну, але вони також ставлять під загрозу навколишнє середовище, особливо... в Балтійському морі, про яке ми насправді дуже турбуємося. Тому, безумовно, потрібно робити більше", - розповіла очільниця МЗС Фінляндії.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте озвучив послання Путіну щодо України. З його слів, Альянс не злякається погроз з боку Росії і продовжить рішучу підтримку Києву.

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