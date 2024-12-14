Одна з країн заявила про готовність до можливого нападу РФ: деталі

Агресивна війна Москви вимагає пильності.
Побоювання Фінляндії щодо можливого втягування у війну цілком обґрунтовані. Гельсінкі готові до такого розвитку подій.
Про це заявив фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо в інтерв'ю Yle.
З його слів, ймовірністю участі Фінляндії у війні "викликає побоювання".
"Слово "страх" я б не використовував. Часто за кордоном мене запитують про це. Я відповідаю, що ми не боїмося, але готові до найгірших сценаріїв", - наголосив політик.
За словами Орпо, вже третій рік поспіль сусідня Російська Федерація веде незаконну агресивну війну, а це вимагає підвищеної пильності.
"Ми повинні проявляти стурбованість. Нас намагаються залякати, але страху немає місця. Мудрі готуються заздалегідь. Цей урок Фінляндія винесла зі своєї історії", - заявив фінський прем'єр.
Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан назвав країну, яка "відіграє вирішальну роль" у війні в Україні. З його слів, це Сполучені Штати Америки.
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