Одна з країн заявила про готовність до можливого нападу РФ: деталі

Побоювання Фінляндії щодо можливого втягування у війну цілком обґрунтовані. Гельсінкі готові до такого розвитку подій.

Про це заявив фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо в інтерв'ю Yle.

З його слів, ймовірністю участі Фінляндії у війні "викликає побоювання".

"Слово "страх" я б не використовував. Часто за кордоном мене запитують про це. Я відповідаю, що ми не боїмося, але готові до найгірших сценаріїв", - наголосив політик.

За словами Орпо, вже третій рік поспіль сусідня Російська Федерація веде незаконну агресивну війну, а це вимагає підвищеної пильності.

"Ми повинні проявляти стурбованість. Нас намагаються залякати, але страху немає місця. Мудрі готуються заздалегідь. Цей урок Фінляндія винесла зі своєї історії", - заявив фінський прем'єр.

Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан назвав країну, яка "відіграє вирішальну роль" у війні в Україні. З його слів, це Сполучені Штати Америки.

Читайте також:

Європейський досвід: як відходи стають альтернативою російському газу