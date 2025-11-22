ТСН у соціальних мережах

Одна з країн підтримала "мирний план" США для України: що відомо

Роберт Фіцо підтримав «мирний план» США для завершення війни в Україні. На його думку ця угода зміцнить РФ.

Автор публікації
Руслана Сивак
Роберт Фіцо

Роберт Фіцо / © Getty Images

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про підтримку урядом країни так званого «мирного плану» Сполучених Штатів Америки щодо завершення війни в Україні. При цьому, за словами Фіцо, він бачить у цій пропозиції значні переваги для Російської Федерації.

Про це повідомляє Novinky.cz.

Очільник словацького уряду назвав американський «мирний план» претензійним і публічно висловив думку, що в результаті його реалізації «Росія вийде повним переможцем, зміцнившись морально й економічно».

«У рамках тієї меншості, яку Словаччина представляє в Європейському союзі, я підтримаю цю угоду», — заявив Фіцо.

Прем’єр-міністр вважає, що Україні слід погодитися на цю пропозицію. Він також додав, що, на його думку, «США хочуть повернути Росію в число 'великих держав'».

Роберт Фіцо визнав, що нинішня пропозиція, ймовірно, гірша для Києва, ніж та, що обговорювалася у 2022 році. Водночас він бачить у ній шанс для негайного припинення вогню з обох боків фронту.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що мирний план Дональда Трампа нібито узгоджувався сторонами ще до їхньої зустрічі на Алясці. За словами російського президента, Москва підтримала запропоновані США підходи, а сам документ із 28 пунктів був «оновлений» після переговорів.

Також американський віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що будь-яка критика мирної угоди, над якою працює адміністрація Сполучених Штатів Америки, є або неправильним розумінням угоди, або «неправильним трактуванням деяких критичних реалій на місцях».

