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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Одна з країна заявила, що готова стати частиною "Коаліції охочих" для безпеки України

Україна відстоює свій суверенітет, наголошують у Вільнюсі.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Одна з країна заявила, що готова стати частиною "Коаліції охочих" для безпеки України

© Associated Press

Литва готова стати частиною Коаліції охочих для підтримки та гарантування безпеки України.

Про заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис час спільного брифінгу з українським колегою Андрієм Сибігою.

“Це означає, що разом з іншими європейськими націями ми будемо долучатися до зусиль тут, в Україні, над тими завданнями, які ще будуть визначені. Це буде ще одним доказом нашого довгострокового зобов’язання в майбутньому допомагати вам”, - заявив Будрис.

Він наголосив, що Україна відстоює свій суверенітет, територіальну цілісність, а також свою гідність у боротьбі з країною-агресоркою Росією.

За його словами, обов’язок Литви — підтримувати українців, зокрема, у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, видання Reuters назвало причини, чому Європа не хоче відправляти миротворців до України. В ЄС шукають альтернативу місії миротворців.

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