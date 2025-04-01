Одна з країна заявила, що готова стати частиною "Коаліції охочих" для безпеки України

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Литва готова стати частиною Коаліції охочих для підтримки та гарантування безпеки України.

Про заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис час спільного брифінгу з українським колегою Андрієм Сибігою.

“Це означає, що разом з іншими європейськими націями ми будемо долучатися до зусиль тут, в Україні, над тими завданнями, які ще будуть визначені. Це буде ще одним доказом нашого довгострокового зобов’язання в майбутньому допомагати вам”, - заявив Будрис.

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Він наголосив, що Україна відстоює свій суверенітет, територіальну цілісність, а також свою гідність у боротьбі з країною-агресоркою Росією.

За його словами, обов’язок Литви — підтримувати українців, зокрема, у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, видання Reuters назвало причини, чому Європа не хоче відправляти миротворців до України. В ЄС шукають альтернативу місії миротворців.

Дата публікації 15:28, 31.03.25 Кількість переглядів 46 Чого Україні чекати від США та Європи