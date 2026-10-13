«Одна з найкорумпованіших країн»: британський союзник Трампа хоче перевірити допомогу Україні

Дональд Трамп та Найджел Фарадж / © Найджел Фарадж/Twitter

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Лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж заявив, що в разі приходу до влади його уряд ретельно перевірив би, як Україна використовує британську фінансову допомогу.

Про це повідомляє Politico.

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Виступаючи в понеділок на пресконференції, Фарадж назвав Україну «однією з найкорумпованіших країн на землі». Водночас він наголосив, що ніколи не закликав припинити підтримку Києва, а виступав за посилений контроль за використанням коштів британських платників податків.

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«Я ніколи не казав, що ми не повинні підтримувати Україну — ніколи. Але я казав, що хотів би ретельно перевірити, чи гроші британських платників податків не розкрадаються через корупцію», — заявив лідер Reform UK.

За даними британського уряду, оприлюдненими в липні 2026 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії Велика Британія виділила Україні 25 млрд фунтів стерлінгів. Ця сума охоплює 16 млрд фунтів військової допомоги, до 5,6 млрд фунтів невійськової підтримки та 3,5 млрд фунтів у вигляді ліміту покриття для експортного фінансування.

Фарадж заявив, що підтримка України не може бути безмежною

Відповідаючи на запитання про можливі межі британської допомоги Україні, політик наголосив, що підтримка будь-якої країни не може бути необмеженою.

«Підтримка ніколи не буває безмежною, чи не так? Чи є безмежною підтримка України з боку [прем’єр-міністра Великої Британії] Енді Бернема? Ні, не є. Але чи мусимо ми й надалі підтримувати Україну?» — сказав Фарадж.

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Він знову заявив про занепокоєння можливим нецільовим використанням британських коштів і згадав звинувачення в корупції, які, за його словами, похитнули позиції адміністрації президента України Володимира Зеленського.

«І, Боже мій, адміністрація Зеленського була розхитана звинуваченнями в корупції, що, можливо, зрештою зробить проведення там загальних виборів важливою справою. Але я не маю жодних сумнівів, що Путін зараз становить більшу загрозу, ніж будь-коли раніше», — заявив політик.

Що Фарадж сказав про Трампа, Росію та вибори в Україні

Фарадж, який давно підтримує президента США Дональда Трампа та раніше виступав на його передвиборчих мітингах, заявив, що не погоджується з рішенням Вашингтона купувати російське дизельне паливо.

Водночас британський політик розкритикував країни Європейського Союзу за закупівлі значних обсягів російських енергоносіїв під час війни проти України.

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Заклики Трампа до зміни влади в Україні Фарадж прямо не підтримав. Він пояснив, що відносини американського президента із Зеленським залишаються напруженими, тому подібні заяви його не дивують.

Водночас лідер Reform UK заявив, що в певний момент Україні знадобиться провести вибори, якщо вона прагне залишатися державою із західними цінностями.

На підтвердження своєї позиції Фарадж нагадав, що Велика Британія проводила вибори навіть під час Другої світової війни.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що Москва намагалася вплинути на результати референдуму 2016 року щодо виходу країни з Європейського Союзу.

Ми раніше інформували, що у Великій Британії заявили, що не підтримують домовленість президента США Дональда Трампа з Росією щодо закупівлі мільйонів тонн дизельного пального.

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