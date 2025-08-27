Одна з партій оголосила про саморозпуск — подробиці

Наш край / © скриншот з відео

Після того як заборону на діяльність скасували, партія «Наш край» ухвалила рішення про припинення існування. Кошти, які залишилися на рахунках, спрямують на підтримку української армії.

Про це йдеться у зверненні однопартійців та депутатів, опублікованому на офіційному сайті.

«Ми впевнені: відповідальність за зраду чи колабораціонізм має бути персональною. У будь-якій політичній силі можуть траплятися люди, які обрали шлях зради, і вони мають понести заслужене покарання», — йдеться в заяві.

Представники «Нашого краю» заявили, що, попри перемогу в судах, партія зазнала серйозної репутаційної шкоди. На позачерговому 40-му з’їзді ухвалили рішення про саморозпуск як «непростий, але зрілий і політично відповідальний крок». Водночас вони наголосили, що не допустять, щоб дії окремих зрадників кидали тінь на всю організацію, і повідомили, що 926 членів партії добровільно пішли на фронт.

У політичній силі «Наш край» повідомили, що партія мала близько 10 тисяч членів та майже 1,7 тисячі представників у місцевих радах. Водночас вони закликали членів і прихильників продовжувати працювати на користь громад та дотримуватися проукраїнської позиції. Всі залишкові кошти з партійних рахунків будуть передані на підтримку Збройних сил України, точний розмір фінансових ресурсів не вказано.

Що відомо про партію

Партія «Наш край» була створена переважно вихідцями з колишньої забороненої проросійської «Партії регіонів». Спершу політичну силу зареєстрували 2011 року під назвою «Блокова партія», а через три роки вона дістала сучасну назву — «Наш край». Серед її лідерів були такі відомі особи, як Олександр Мазурчак, Антон Кіссе та Сергій Шахов.

Служба безпеки України повідомляла, що деякі колишні керівники та функціонери цієї партії брали участь у підривній діяльності проти держави. За даними СБУ, вони поширювали антиукраїнську пропаганду, закликали до насильницької зміни конституційного ладу, а частина представників перейшла на бік агресора і підтримала військову експансію Росії.

У червні 2024 року Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та заборонив діяльність «Нашого краю». Проте 3 липня 2025 року Верховний Суд скасував це рішення.