Одна з європейських країн погодилась передати Україні ракети для Patriot — ЗМІ

Міністерство оборони Іспанії категорично відмовляється постачати системи Patriot Україні, однак може поділитися кількома десятками ракет до них.

Іспанія погодилась передати Україні ракети для систем Patriot. Міноборони країни виключає поставку самих зенітних установок, але дасть Києву снаряди вартістю понад мільйон євро за одиницю.

Про це пише El Pais з посиланням на урядові джерела.

Зазначається, що рішення ухвалили після відмови Міністерства оборони Іспанії передати Україні батарею, розгорнуту з 2013 року на кордоні Туреччини та Сирії.

Загалом Іспанія має у своєму розпорядженні три батареї, кожна з яких має відповідні ракетні пускові установки, радар і станцію управління, придбані в Німеччині в 2004 і 2014 роках. Одна з них розташована в місті Адана (Туреччина). Ще дві - на базі морської піхоти (Валенсія). При чому одна з останніх використовується для навчання українських та іспанських солдатів.

Міністерство оборони Іспанії категорично відмовляється постачати системи Україні, стверджуючи, що вони є єдиними ефективними в разі ракетної атаки. Це було підтверджено під час воєн в Україні та на Близькому Сході. Крім того, тепер іспанці вважають, що їхні збройні сили недостатньо укомплектовані.

Однак як компенсацію уряд країни погодився надати партію ракет Patriot. У будь-якому разі, це буде дуже обмежена кількість, оскільки іспанський військовий резерв становить близько 50 одиниць.

Нагадаємо, країни Євросоюзу, які мають системи ППО Patriot, не дали чіткого сигналу, чи готові передати їх Україні, яка відчайдушно шукає принаймні сім батарей для захисту від російських повітряних атак. Повідомляється, що виготовлення систем ППО займає багато часу, тому європейські країни не хочуть відмовлятися від своїх Patriot і ставити себе під загрозу.

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