Пропозиції проведення одразу всіх виборів — парламенту, президента та місцевих органів влади — небезпечні.

Про це заявив голова фракції правлячої партії «Слуга народу» Давид Арахамія на організованій виданням NV події, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Арахамії, в разі «умовного миру» після досягнення якоїсь угоди запустяться політичні процеси. Можливо, це буде референдум і вибори президента в першу чергу. Але є і пропозиції виборів одразу всіх гілок влади. Останній варіант лідер «Слуги народу» вважає небезпечним.

«Є декілька думок: можливо, це об’єднані вибори всіх гілок влади, наприклад, президента, парламенту та місцеві вибори, що може перетворити взагалі все це в колапс, тому що це набагато важче організувати», — зазначив він.

У разі встановлення миру нардеп назвав найбільшим викликом політичне розбалансування через передвиборчі процеси.

«І країна, напевно (на якийсь час), відключиться від режиму воєнного мислення. Хоча багато людей кажуть, що і так воєнного мислення недостатньо, але ми розуміємо, що політика буде превалювати», — зазначив голова фракції «Слуги народу».

Другим найбільш вірогідним сценарієм він назвав сценарій продовження війни до наступного вікна можливостей укладання миру. Проте коли це вікно виникне знову, «ніхто навіть не може сказати і сформулювати».

«І в такому сценарії, звісно, найбільші виклики, які ми будемо мати, це передусім що робити зі свідомістю і настроєм у суспільстві, тому що не всі далеко в суспільстві готові до тривалої війни. Я вважаю, це найбільший виклик, а цей виклик відобразиться миттєво на політиці, бо політики так чи інакше рефлектують на те, що коїться в суспільстві», — зауважив Арахамія.

Серед іншого очільник фракції допустив і найгірший сценарій, коли з парламенту підуть депутати, «які вже просто не хочуть далі продовжувати працювати».

«А вони незамінні, тому що ми не можемо провести вибори. І що з цим робити?» — розмірковує політик.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує голосування через «Дію» на виборах.