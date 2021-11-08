Однопартійці і близькі журналісти: кому Порошенко продав "5 канал" і "Прямий"

Однопартійці і близькі журналісти: кому Порошенко продав "5 канал" і "Прямий"

За інформацією державного реєстру, ТОВ "Вільні медіа" створено 5 листопада зі статутним капіталом 10 тис. грн.

Народний депутат, п'ятий президент України Петро Порошенко продав корпоративні права на телеканали "Прямий і "5 канал" новоствореному медіа-холдингу "Вільні медіа".

До холдингу увійшли медійники, журналісти, громадські діячі та наближені до Порошенка депутати. Хто володітиме двома каналами, розбирався ТСН.ua.

Нардепи:

Ірина Геращенко

Нардепка, співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко володіє 9% прав.

Право на владу

Ірина Фріз

Ексочільниця Мінветеранів уряду Гройсмана, а нині нардепка від "Євросолідарності" Ірина Фріз також має 9%.

УНІАН

Вікторія Сюмар

Колега Петра Порошенка по "Євросолідарності", нардепка Вікторія Сюмар отримала свої 9% у холдингу.

ТСН.ua

Володимир Ар’єв

Нардеп "Євросолідарності" Володимир Ар’єв, який був віцепрезидентом ПАРЄ у 2015 та у 2018 роках, а також очільником української делегаціїу ПАРЄ має 9%.

Ірина Геращенко/Facebook

Журналісти:

Свою частку у медіа-холдинзі отримали і журналісти телеканалів. Керівник "5 каналу" Володимир Мжельський, ведучі Яна Конотоп та Лариса Губіна, ексречник Петра Порошенка часі його президентства Святослав Цеголко теж мають по 9% частки.

Святослав Цеголко / УНІАН

За інформацією державного реєстру, ТОВ "Вільні медіа" створено 5 листопада зі статутним капіталом 10 тис. грн.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання