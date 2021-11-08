Однопартійці і близькі журналісти: кому Порошенко продав "5 канал" і "Прямий"

За інформацією державного реєстру, ТОВ "Вільні медіа" створено 5 листопада зі статутним капіталом 10 тис. грн.
Народний депутат, п'ятий президент України Петро Порошенко продав корпоративні права на телеканали "Прямий і "5 канал" новоствореному медіа-холдингу "Вільні медіа".
До холдингу увійшли медійники, журналісти, громадські діячі та наближені до Порошенка депутати. Хто володітиме двома каналами, розбирався ТСН.ua.
Нардепи:
Ірина Геращенко
Нардепка, співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко володіє 9% прав.
Ірина Фріз
Ексочільниця Мінветеранів уряду Гройсмана, а нині нардепка від "Євросолідарності" Ірина Фріз також має 9%.
Вікторія Сюмар
Колега Петра Порошенка по "Євросолідарності", нардепка Вікторія Сюмар отримала свої 9% у холдингу.
Володимир Ар’єв
Нардеп "Євросолідарності" Володимир Ар’єв, який був віцепрезидентом ПАРЄ у 2015 та у 2018 роках, а також очільником української делегаціїу ПАРЄ має 9%.
Журналісти:
Свою частку у медіа-холдинзі отримали і журналісти телеканалів. Керівник "5 каналу" Володимир Мжельський, ведучі Яна Конотоп та Лариса Губіна, ексречник Петра Порошенка часі його президентства Святослав Цеголко теж мають по 9% частки.
За інформацією державного реєстру, ТОВ "Вільні медіа" створено 5 листопада зі статутним капіталом 10 тис. грн.
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