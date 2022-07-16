Однопартійці Спартц незадоволенні заявами, які шкодять американсько-українським відносинам - Politico

У США вважають, що така позиція може зашкодити американсько-українським відносинам у найгірший момент та послабити альянс західних країн.

Про це пише видання Politico.

"На конференції республіканців Палати представників були широко поширені побоювання, що її (Вікторії Спартц, - ред.) позиція зашкодить американсько-українським відносинам у найгірший можливий момент - і що нею маніпулюють сили, які прагнуть послабити альянс західних країн. Яструби Республіканської партії, які займаються питаннями національної безпеки, також стурбовані тим, що крило "Зробимо Америку великою знову!" (MAGA) їхньої партії, де вже існує опір підтримці України, буде вказувати на коментарі Спартц як на виправдання своєї позиції", - говориться у статті.

Автори підкреслюють, що колеги Спартц дійсно стурбовані тим, що її випади проти Зеленського та його найближчого оточення віщувають появу розривів у підтримці України з боку США, особливо з наближенням проміжних виборів, а коментарі Спартц можуть "зашкодити" військовим зусиллям.

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"Її наївність завдає шкоди нашому власному народу. Це не допомагає тому, що ми намагаємося зробити, і я не впевнений, що її факти точні... Ми перевірили цих людей", - цитують автори одного з депутатів від Республіканської партії з Комітету у закордонних справах Палати представників на умовах анонімності.

Опоненти Спартц з цього питання не поділяють її критики щодо Зеленського та його команди та вважають, що його офіс і український народ зробили все можливе у цій ситуації, і потрібно підтримувати український народ та його обране керівництво.

Раніше конгресвумен Вікторія Спартц заявила, що США нібито сумніваються, що американська допомога доходить до ЗСУ. Вона припустила, що американська зброя нібито може опинитися у Росії чи Сирії.