Однопартійці Трампа вимагають відновити допомогу Україні: заяви сенаторів-республіканців

Республіканці в американському Сенаті починають вимагати від президента Дональда Трампа скасувати рішення про зупинення військової та розвідувальної допомоги Україні. Надто тривала пауза у постачанні зброї та боєприпасів може мати не лише руйнівні наслідки для бойових можливостей ЗСУ, а й підірве її позицію на переговорах із агресоркою Росією.

Про це повідомляє Deutche Welle з посиланням на американське видання The Hill.

Також сенатори поставили запитання про те, яку вигоду отримають США, позбавивши Україну критично важливої ​​розвідувальної інформації з поля бою.

Сенатор від Північної Кароліни Том Тілліс заявив про те, що призупинення військової допомоги Києву може бути корисним російському "фюреру" Володимиру Путіну. З його слів, "це погана оптика". Що більше - він висловив сподівання, що ця пауза триватиме недовго. За словами Тілліса, він знає, наскільки важко людям в Україні, бо був там два тижні тому.

Голова комітету з асигнувань Сенату Сьюзан Коллінз називала поточний момент "критичним часом для України". Своєю чергою, лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тьюн наголосив, що припинення військової допомоги Україні є тимчасовим.

"Думаю, що це частина переговорів", - заявив він.

Тим часом сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Грем заявив, що був стривожений оголошеним Трампом призупиненням обміну розвідданими з Києвом. Високопоставлений член комітету з розвідки Сенату Джон Корнін зазначив, що розвіддані, які надавалися Україні, були необхідні їм для можливості продовжувати боротьбу. Він висловив сподівання, що обмін цією інформацією буде відновлено. Аналогічну думку висловили члени комітету збройних сил у Сенаті Майк Раундс та Деб Фішер.

Нагадаємо, під час зустрічі в Овальному кабінеті з журналістами Дональд Трамп чесно відповів, чому залишив Україну без допомоги. Також американський президент наголосив на бажанні, щоб Україна "розрахувалася" з США.

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