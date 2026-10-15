Однопартієць Трампа вимагає розслідування через Starlink: не виключає свідомого рішення

Прапор США. / © Associated Press

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Американський сенатор-республіканець Том Тілліс ініціює розслідування через проблеми із супутниковим зв’язком, які виникли в українських військових на тлі обмежень Starlink.

Про це політик написав у соцмережі X.

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За словами Тілліса, збій, імовірно, стався на локальному рівні в системах Starshield, які використовує Міністерство оборони США. Сенатор припускає, що проблема не пов’язана безпосередньо зі Starlink або компанією SpaceX.

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«Я не сподіваюся, що міністр оборони Гегсет продемонструє прозорість. Тому ми звернемося до генерального інспектора Міністерства оборони з проханням розпочати розслідування та надати звіт Конгресу й американському народу», — заявив американський сенатор.

Тілліс наголосив, що проблеми зі супутниковим зв’язком створюють загрозу для українських громадян, а також американських дипломатів і представників силових структур.

«У найкращому разі це була неприйнятна помилка або недогляд, а в найгіршому — свідоме рішення, щоб розчистити поле для російської атаки», — заявив сенатор.

Проблеми зі Starlink — що відомо

14 жовтня в Україні запровадили обмеження швидкості для терміналів супутникового зв’язку Starlink компанії SpaceX. До запровадження обмежень військові ЗСУ могли використовувати термінали для керування безпілотниками на швидкості понад 160 км/год.

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Водночас у США вибухнули критикою через обмеження Starlink. Конгресмени заявили, що американська сторона зобов’язана допомагати у порятунку життів від масованих російських ударів, а союзники Америки безпосередньо фінансують доступ України до цієї мережі.

Джерела Axios в американській адміністрації заявило, що у Білому домі заперечують причетність до обмежень Starlink в Україні. У Вашингтоні заявили, що не контролюють компанію SpaceX, яка забезпечує роботу супутникової системи.

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