Одну з партій у Раді позбавили державного фінансування: у чому причина

У партійних звітах за третій та четвертий квартали 2020 року виявлено недостовірні відомості на суму понад 4,725 млн грн.

Через виявлення низки порушень у звітах про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру Національна агенція з питань запобігання корупції (НАЗК) видала наказ про припинення державного фінансування політичної партії "Голос".

Про це повідомили в середу, 26 червня, у пресслужбі НАЗК.

У звітах за третій та четвертий квартали 2020 року виявлено недостовірні відомості на суму понад 4,725 млн грн. У НАЗК нагадали, що недостовірні відомості про витрати політичної партії на суму понад 20 розмірів мінімальної заробітної плати є підставою для ухвалення рішення про припинення державного фінансування партії.

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“За результатами аналізу звіту за третій квартал НАЗК встановило, що політична партія "Голос" оформила договори про надання послуг з ТОВ "Мейнтіс" на 1 млн грн. Серед таких послуг — усні консультації та роз’яснення з питань практичних аспектів застосування Виборчого кодексу України для представників партії; усні юридичні консультації з питань виборчого процесу для членів дільничних виборчих комісій на місцевих виборах; перевірка правильності заповнень документів для спостерігачів на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року тощо. Але зазначене товариство не надавало партії цих послуг”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в НАЗК, у звіті за четвертий квартал 2020 року виявлено, що політична партія "Голос" знову оформила договори з ТОВ "Мейнтіс" на суму 1 млн грн, а Київська міська територіальна організація цієї партії оформила договір для надання послуг на суму понад 2 млн 452 тис. 500 грн. При цьому також виявлено, що зазначене товариство не надавало партії послуг. Тож у звіті вказано недостовірні відомості на загальну суму понад 3 млн 452 тис. 500 грн.

НАЗК направило відповідні матеріали до Державного бюро розслідувань.

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Нагадаємо, раніше Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення заборонити діяльність політичної партії "Наш край" на території України.

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