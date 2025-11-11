Один дзвінок Путіну може закінчити війну в Україні: і він - не від Трампа

Володимир Путін. / © Associated Press

Закінчити війну, яку російський “фюрер” Володимир Путін розпочав в Україні, можна одним дзвінком до диктатора. Під силу це лідерові Китаю Сі Цзіньпіну, але не американському президенту Дональду Трампу.

Про це розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в чаті на Главреді .

З його слів, Російська Федерація дуже залежить від постачання своїх товарів до Китаю: нафти, газу, дерева, вугілля тощо.

"Китай наживається на Росії. Самі росіяни визнають, що немає китайських партнерів – є китайські торгаші. Тому, на мою думку, ймовірність того, що Китай хоче закінчити війну – мінімальна, йому це нецікаво", - наголосив експерт.

Ступак каже, що Пекін не був сильним посередником у укладанні мирних угод. Ба більше - переконаний експерт, війна в Україні не цікавить Китай. Натомість країну цікавить інше - що запропонує Захід в обмін на тиск КНР на Москву.

“Поки що західний світ нічого запропонувати не може. Збереження американського ринку? Але американський ринок залежить від китайських товарів, їм немає альтернативи. Навіть на кепках Трампа з написом "Make America great again" лейбл "Made in China". Товарообіг між Китаєм та США становить 650 млрд дол на рік Китай постачає до Штатів товарів на 350 млрд дол. Тому я думаю, що США особливо не мають варіантів для тиску", - додав він.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що нібито США та Китай об’єднуються заради миру в Україні. З його слів, нібито Вашингтон і Пекін «працюватимуть разом».

Тим часом Sky News наголошує: хоч Китай продовжує стверджувати, мовляв, є нейтральний щодо війни Росії проти України. Втім, він отримує подвійну вигоду від війни. Одна з них - політична. Так, КНР отримує корисний досвід, бо конфлікт відволікає увагу європейців та дозволяє КНР «непомітно» діяти проти Тайваню та в Південно-Китайському морі.