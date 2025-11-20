Один із українських політиків фігурує у "файлах Епштейна": шо відомо

Олександр Вілкул / © Сайт президента України

В оприлюднених документах, пов’язаних зі справою засудженого у США сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, згадується один з українських політиків — нинішній керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Документи викладені у вільний доступ за рішенням комітету з питань нагляду та урядової реформи Палати представників США.

В електронному листі, датованому 2016 роком, невідомий відправник (ім’я закрите у документі) просить допомогти роздобути для Вілкула, якого названо «лідером української опозиції», запрошення на інавгурацію Дональда Трампа.

Відправник пише, що до його мами звернулася подруга дитинства з України, яка працює на Вілкула. Вона цікавилася можливістю «організувати запрошення на інавгурацію Трампа за високу винагороду».

«Мені дізнатися деталі чи відмовитися? Чи є у вас взагалі бажання зустрітися з ними. Я особисто не знаю Тамару (подругу моєї мами), і мама не бачила її роками», — йдеться у листі.

Як відомо, у січні 2017 року Олександ Вілкул, на той час народний депутат від «Опозиційного блоку», розповідав, що відвідував інавгураційні заходи у США «за запрошенням партнерів».

Нагадаємо, раніше у США розсекретили листи Епштейна, в яких він звертався до російських дипломатів та пропонував інформацію, що стосується президента Дональда Трампа.