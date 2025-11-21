"Один з найважчих моментів": Зеленський звернувся до українців щодо "мирного плану"

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна переживає один із найважчих моментів історії. За його словами, тиск на Україну є найважчим, і держава опинилася перед дуже складним вибором.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

«Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима», — наголосив президент.

Реклама

Він підкреслив, що життя без свободи, гідності та справедливості є неприйнятним.

Зеленський нагадав, що його відповідь на тиск була дана ще 20 травня 2019 року, коли він присягав на вірність Україні та зобов’язався «боронити суверенітет і незалежність».

«Я ніколи її (клятву — ред.) не зраджу. Національний український інтерес має бути врахований», — заявив він.

Глава держави підкреслив, що серед усіх пунктів будь-якого плану не будуть пропущені щонайменше два: гідність і свобода українців, оскільки саме на цьому базується суверенітет, незалежність та українське майбутнє.

Реклама

Президент пообіцяв, що Україна не робитиме гучних заяв, а буде «спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами». Він наголосив на конструктивному пошуку рішень із головним партнером.

Зеленський підкреслив, що Україна працюватиме швидко, в режимі 24/7, але не дасть ворогу жодного приводу: «Ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії. Такого не буде».

Президент попередив, що наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим на політичний та інформаційний тиск, спрямований на те, щоб послабити та розсварити українців.

Мирний план для закінчення війни в Україні — що відомо

Нагадаємо, Україна та США розпочали роботу над пунктами потенційного плану завершення війни. Після зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом Володимир Зеленський повідомив, що сторони обговорили етапність мирного процесу, формати діалогу та нові можливості для дипломатії, підкресливши важливість спільних зусиль і підтримки партнерів.