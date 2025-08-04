Один з європейських лідерів хоче зустрітися з Путіним у Китаї: деталі

Александр Вучич

Реклама

Президент Сербії Александр Вучич планує зустрітися з диктатором-президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч, імовірно, відбудеться в Китаї,

Про це він заявив 3 серпня, повідомляє видання Novosti.

Зі слів Вучича, він перебуватиме у КНР від 1 до 6 вересня.

Реклама

“Путін буде там, тож, можливо, я з ним зустрінуся. Я чув, що, можливо, Трамп теж приїде... Хто знає... Мені оголосили, що 5-го числа буде спеціальна вечеря”, - сказав Вучич.

Зауважимо, протягом 31 серпня – 1 вересня у Китаї відбуватиметься саміт Шанхайської організації співробітництва. Російський “фюрер” туди прибуде і планує зустрітися з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Зокрема, вони мають провести "повномасштабні двосторонні переговори".

Нагадаємо, видання The Times повідомило, що нібито лідер Китаю Сі Цзіньпін планує організувати тристоронню зустріч з Трампом і Путіним під час параду до закінчення Другої світової у Пекіні 3 вересня. У Кремлі заявили, що “фюрер” готується до поїздки до Пекіна. Втім, про аналогічні плани президента США Дональда Трампа невідомі Москві.

Як повідомляв посол України в Анкарі Наріман Джелял, Туреччина готує переговори за участі Зеленського, Трампа і Путіна. Президент Реджеп Таїп Ердоган активно просуває ідею проведення зустрічі на найвищому рівні, зокрема через прямі телефонні перемовини з усіма сторонами.

Реклама