ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
508
Час на прочитання
1 хв

Один з європейських лідерів хоче зустрітися з Путіним у Китаї: деталі

Вучич заявив, що "можливо, зустрінеться" з Путіним в КНР.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Александр Вучич

Александр Вучич

Президент Сербії Александр Вучич планує зустрітися з диктатором-президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч, імовірно, відбудеться в Китаї,

Про це він заявив 3 серпня, повідомляє видання Novosti

Зі слів Вучича, він перебуватиме у КНР від 1 до 6 вересня. 

“Путін буде там, тож, можливо, я з ним зустрінуся. Я чув, що, можливо, Трамп теж приїде... Хто знає... Мені оголосили, що 5-го числа буде спеціальна вечеря”, - сказав Вучич.

Зауважимо, протягом 31 серпня – 1 вересня у Китаї відбуватиметься саміт Шанхайської організації співробітництва. Російський “фюрер” туди прибуде і планує зустрітися з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Зокрема, вони мають провести "повномасштабні двосторонні переговори".

Нагадаємо, видання The Times повідомило, що нібито лідер Китаю Сі Цзіньпін планує організувати тристоронню зустріч з Трампом і Путіним під час параду до закінчення Другої світової у Пекіні 3 вересня. У Кремлі заявили, що “фюрер” готується до поїздки до Пекіна. Втім, про аналогічні плани президента США Дональда Трампа невідомі Москві.

Як повідомляв посол України в Анкарі Наріман Джелял, Туреччина готує переговори за участі Зеленського, Трампа і Путіна. Президент Реджеп Таїп Ердоган активно просуває ідею проведення зустрічі на найвищому рівні, зокрема через прямі телефонні перемовини з усіма сторонами.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie