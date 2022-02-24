Офіс генпрокурора фіксує всі злочини Росії: українців закликають допомогти - Венедіктова

Працює спеціальна гаряча лінія.

Правоохоронні органи України фіксують усі випадки нападу Росії на Україну для того, щоб згодом притягнути РФ до відповідальності.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

"Агресор атакував Україну. Зараз ми маємо зберігати холодний розум, дбати про безпеку та пам’ятати, що вторгнення РФ буде покаране", – заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Для цього в Офісі генпрокурора запустили "гарячу лінію". На неї може зателефонувати будь-яка людина і повідомити про злочини.

Фіксація всіх злочинів агресора надзвичайно важлива: фото, відеоматеріали, свідчення. Для оперативного інформування про порушення в Офісі генпрокурора цілодобово діють "телефони гарячої лінії":

(044)-280-00-16;

(068) 040-76-34 (Viber, WhatsApp, Telegram).

та електронна пошта: conflict@gp.gov.ua.

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