Офіс генпрокурора фіксує всі злочини Росії: українців закликають допомогти - Венедіктова

Працює спеціальна гаряча лінія.
Правоохоронні органи України фіксують усі випадки нападу Росії на Україну для того, щоб згодом притягнути РФ до відповідальності.
Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.
"Агресор атакував Україну. Зараз ми маємо зберігати холодний розум, дбати про безпеку та пам’ятати, що вторгнення РФ буде покаране", – заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова.
Для цього в Офісі генпрокурора запустили "гарячу лінію". На неї може зателефонувати будь-яка людина і повідомити про злочини.
Фіксація всіх злочинів агресора надзвичайно важлива: фото, відеоматеріали, свідчення. Для оперативного інформування про порушення в Офісі генпрокурора цілодобово діють "телефони гарячої лінії":
(044)-280-00-16;
(068) 040-76-34 (Viber, WhatsApp, Telegram).
та електронна пошта: conflict@gp.gov.ua.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- У районі Борисполя, Харкові, Одесі було чути вибухи.
- Російські "Гради" б‘ють вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Росія посилює свою військову присутність в окупованих Криму та на Донбасі.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.