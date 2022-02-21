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Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження через заклики про зміни меж території України

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Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження через заклики про зміни меж території України

УНІАН

Путін офіційно визнав "незалежність" терористичних "ДНР" та "ЛНР".

Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження через заклики зміни меж території України. Вони передували офіційному визнанню президентом РФ Володимиром Путіним  "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

"Реєстрація кримінального провадження за ч.2 ст. 110 КК України - публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинені представником влади. Я не маю права реагувати емоційно: не можу жартувати, висловлюватись на будь-якій мові, крім процесуальної, відправляти прокльони на адресу недругів – все це закон мені робити не дозволяє. Але саме закон змушує нас реагувати на скоєний злочин і нести відповідальність за процесуальну перспективу справ. Наші українські прокурори займуться цією справою "по повній програмі". Їздити на шопінг членам цього закритого клубу "по закордонах" стане важко – обіцяємо", - написала Венедіктова у Facebook.

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